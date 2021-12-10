В 2022 году игры для Android будут официально доступны на ПК с Windows

На мероприятии The Game Awards 2021 компания Google сделала важное заявление. По словам Грега Хартнелла (Greg Hartnell), директора по продуктам Google Play Games, в 2022 году появится возможность запускать игры из маркетплейса Google на ПК под управлением ОС Windows.

В Google собо отметили, что это нововведение не является результатом партнерства с компанией Microsoft. В отличие от Amazon, которая согласилась интегрировать свой магазин приложений с Windows 11, Google выпустит «частный независимый продукт».

Подробностей пока что мало. Судя по озвученным данным, речь идет о приложении, которое необходимо скачать и установить на ПК под управлением Windows. Поскольку речь идет о платформе Google Play Games, необходимо будет пройти авторизацию с помощью аккаунта Google, как и на Android. По словам представителя Google, «игроки смогут начать с того места, где они остановились», на смартфоне, планшете, Chromebook и других платформах. То есть, сохраняясь на одной платформе, можно будет вернуться к тому же моменту на другой.

«Этот продукт обеспечит лучшее из экосистем Android и Google Play Games для ПК на Windows», — заявила компания Google.

Будет ли новая функциональность доступна только в Windows 11, смогут получить ее и пользователи Windows 10, каковы минимальные требования к оборудованию и т.д. На данное время все это пока неизвестно.