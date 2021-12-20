В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов

В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» обнаруживали* в среднем 380 тысяч новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах WindowsPE (формат, используемый в операционной системе Windows). В 2021 году злоумышленники активнее, чем когда-либо, распространяли угрозы для Linux. Количество обнаруженного вредоносного и нежелательного ПО для этого семейства операционных систем выросло на 57%.

Количество обнаруженных червей, которые могут самовоспроизводиться и самостоятельно распространяться после проникновения в систему, увеличилось на 117,5%, вирусов — на 27%. Более половины обнаруженных угроз (54%) составляли неспецифические троянцы. При этом в 2021 году на 2,24% выросло количество троянских программ-дропперов. Этот тип зловредов особенно опасен, поскольку предназначен для доставки других, более сложных вредоносных программ на устройство жертвы.

«В течение 2021 года мы в среднем обнаруживали на 20 тысяч вредоносных файлов в день больше, чем в предыдущем году. Это не было неожиданностью — общая онлайн-активность всё ещё находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удалённо. Массовый переход из офлайна в онлайн означает, что люди используют всё больше устройств. Это, в свою очередь, приводит к увеличению поверхности атаки и, как следствие, снижает уровень защищённости. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения», — комментирует Денис Стафоркин, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Для защиты организаций от вредоносных файлов и киберугроз любой сложности, в том числе наиболее изощрённых, «Лаборатория Касперского» вскоре запустит новую линейку решений — Kaspersky Symphony. В её основе лежат признанные технологии защиты рабочих устройств — как физических, так и виртуальных, которые дополнены расширенными инструментами для обнаружения сложных киберугроз и реагирования на них.

В линейку входят четыре уровня — Kaspersky Symphony Security, Kaspersky Symphony EDR, Kaspersky Symphony MDR и Kaspersky Symphony XDR. Заказчики могут выбрать нужный им уровень защиты и без труда перейти на следующий по мере развития бизнеса и зрелости в области информационной безопасности.

Kaspersky Symphony XDR объединяет в одной лицензии защиту рабочих мест и электронной почты, песочницу, инструменты анализа сетевого трафика, платформы повышения осведомлённости сотрудников и работы с данными об угрозах.

Запуск новой линейки намечен на начало 2022 года. Узнать больше о Kaspersky Symphony XDR и других уровнях вы можете на странице: https://go.kaspersky.com/symphony.

Чтобы ознакомиться и с другими аналитическими данными за 2021 год, а также узнать прогнозы экспертов «Лаборатории Касперского» на 2022 год, переходите по ссылке: https://securelist.ru/ksb-2021/.

* Данные отчёта Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year.