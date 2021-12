Twitter запустил функцию автоматических субтитров для видео

Разработчики Twitter объявили о внедрении автоматических субтитров для видео, загружаемых на платформу.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021