Twitter запустил функцию автоматических субтитров для видео

Разработчики Twitter объявили о внедрении автоматических субтитров для видео, загружаемых на платформу.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today. Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX — Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021

«Автоматические субтитры будут отображаться на видео с выключенным звуком; сохраняйте титры при включении звука через настройки вашего устройства», — говорится в сообщении компании.

Новая функция будет поддерживать большую часть языков, но субтитры будут добавлены только в новые видеозаписи. Ролики, которые были загружены ранее, поддержку субтитров не получат. Кроме того, в компании отметили, что у пользователей не будет возможности сообщить о неточностях, однако команда Twitter будет работать над улучшением качества перевода речи в текст.

Возможность запустить функцию будет у пользователей приложений на iOS и Android, а также через веб-браузеры.