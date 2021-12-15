15.12.2021

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Twitter запустил функцию автоматических субтитров для видео

Twitter

Разработчики Twitter объявили о внедрении автоматических субтитров для видео, загружаемых на платформу.

«Автоматические субтитры будут отображаться на видео с выключенным звуком; сохраняйте титры при включении звука через настройки вашего устройства», — говорится в сообщении компании.

Новая функция будет поддерживать большую часть языков, но субтитры будут добавлены только в новые видеозаписи. Ролики, которые были загружены ранее, поддержку субтитров не получат. Кроме того, в компании отметили, что у пользователей не будет возможности сообщить о неточностях, однако команда Twitter будет работать над улучшением качества перевода речи в текст.

Возможность запустить функцию будет у пользователей приложений на iOS и Android, а также через веб-браузеры.

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