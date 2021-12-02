Twitch запустил инструмент для отслеживания пользователей, уклоняющихся от бана канала

Стриминговая платформа Twitch объявила о запуске нового инструмента, который поможет отслеживать пользователей, создающих новые аккаунты для обхода блокировок на каналах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Twitch.

Это новая функция «Обнаружение подозрительных пользователей», использующая специальные алгоритмы для поиска «вероятных» и «возможных» нарушителей, пытающихся обойти бан на канале. Такие пользователи будут автоматически помечаться, а создатели и модераторы каналов будут самостоятельно решать, стоит ли принимать меры в отношении этих аккаунтов.

Новый инструмент стал следствием реакции на отзывы пользователей о необходимости более эффективной борьбы с нарушителями, которые обходят блокировки на каналах с помощью новых аккаунтов. Он использует технологии машинного обучения для определения типов поведения пользователей и характеристик их учетных записей для выявления подозрительной активности.

Функция будет по умолчанию включена на всех каналах. В случае необходимости модераторы смогут изменить настройки этого инструмента или полностью отключить его. Кроме того, появится возможность вручную добавлять определенных пользователей для более тщательного отслеживания их поведения.