Toyota станет требовать платную подписку за возможность заводить автомобили с брелока дистанционного управления

Компания Toyota сообщила, что функция дистанционного запуска автомобиля с родного брелока станет частью платного пакета, требующего регулярной подписки.

Представитель компании подтвердил изданию The Drive, что если автомобиль Toyota, выпущенный с 2018 года и позже, оснащен функциями удаленного подключения Toyota, то на него необходимо оформить действующую подписку Remote Connect, чтобы брелок мог запускать автомобиль дистанционно.

Выбравшим пакет Audio Plus полагаются три года бесплатного пользования функцией дистанционного запуска, а комплектация с пакетом Premium Audio увеличивает этот срок до десяти лет. В дальнейшем за право пользоваться подобной функцией нужно будет платить по 8 долларов в месяц или делать предоплату в размере 80 долларов сразу за год.

Отметим, что речь идет о простой радиочастотной системе дистанционного запуска, когда владелец автомобиля нажимает кнопку, чтобы завести его, например, из дома, чтобы он прогрелся. Брелок использует радиоволны для связи с автомобилем, и никакого соединения с серверами Toyota не требуется. Но эта функция не будет работать без подписки.

В последние годы многие автопроизводители стали взимать плату за приложения, которые позволяют водителям контролировать, блокировать или заводить свои автомобили со смартфонов. Но Toyota стала первой компанией, которая взимает плату за полное использование родного брелока.