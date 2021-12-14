Toyota анонсировала 15 моделей электромобилей и преобразует Lexus в чисто электрический бренд

Крупнейший автопроизводитель Toyota Motor заявил о готовности потратить 70 млрд. долларов до конца десятилетия на электрификацию выпускаемого транспорта, пишет Reuters. Непосредственно на разработку новых моделей электромобилей будет потрачено 35 млрд. долларов. Но при этом компания сомневается, что к концу десятилетия сможет продавать более 3,5 млн. электромобилей ежегодно, что составляет треть объемов продаж всех автомобилей марки на данный момент.

Кроме того, Toyota анонсировала планы на выпуск сразу 15 новых электрических моделей, среди которых есть седаны, кроссоверы, внедорожники, минивэны, спортивные автомобили, пикапы и другие модели. Также компания сегодня заявила, что до 2030 года увеличит количество новых моделей на электротяге до 30 штук (электрические, гибридные и водородные модели). При этом, к тому же времени все продаваемые в Северной Америке, Европе и Китае автомобили премиальной марки Lexus будут электрическими, в масштабах мирового рынка переход осуществится к 2035 году.

До конца десятилетия около 17,5 млрд. долларов будет вложено в производство тяговых аккумуляторов. В эту сумму войдут и 1,29 млрд. долларов, выделенные на строительство предприятия в Серверной Каролине, где с 2025 года будет налажен выпуск тяговых батарей.

Отметим, что ранее Toyota отказывалась брать на себя обязательства к 2040 году прекратить выпуск автомобилей с ДВС. По словам крупнейшего автопроизводителя мира, на некоторых региональных рынках отказ от таких автомобилей будет невозможен в предложенные сроки.