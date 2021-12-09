Toshiba представила жесткий диск MN09 вместимостью 18 Tb

Корпорация Toshiba объявила о выпуске жесткого диска MN09, использующего традиционную технологию магнитной записи (CMR), вместимостью 18 Тбайт. Новинка содержит девять пластин.

Задействована фирменная технология Flux Control — Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR), позволяющая повысить плотность обычной магнитной записи до 2 Tb в расчете на одну пластину носителя.

Жесткий диск (модель MN09ACA18T) имеет скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Для подключения к компьютеру служит интерфейс SATA 3, обеспечивающий пропускную способность до 6 Гбит/с. Используется форм-фактор 3,5 дюйма. Применяется конструкция с герметичным заполнением гелия, благодаря чему удается добиться низкого энергопотребления, в то же время повышая плотность хранения данных.

Жесткий диск рассчитан на применение в системах хранения данных, насчитывающих до восьми накопителей. Допускается эксплуатация в круглосуточном режиме. Номинальная рабочая нагрузка заявлена равной до 180 Tb в год. Ориентировочная цена пока не названа.