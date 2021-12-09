09.12.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareToshiba представила жесткий диск MN09 вместимостью 18 Tb

Toshiba представила жесткий диск MN09 вместимостью 18 Tb

Toshiba MN09

Корпорация Toshiba объявила о выпуске жесткого диска MN09, использующего традиционную технологию магнитной записи (CMR), вместимостью 18 Тбайт. Новинка содержит девять пластин.

Задействована фирменная технология Flux Control — Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR), позволяющая повысить плотность обычной магнитной записи до 2 Tb в расчете на одну пластину носителя.

Жесткий диск (модель MN09ACA18T) имеет скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Для подключения к компьютеру служит интерфейс SATA 3, обеспечивающий пропускную способность до 6 Гбит/с. Используется форм-фактор 3,5 дюйма. Применяется конструкция с герметичным заполнением гелия, благодаря чему удается добиться низкого энергопотребления, в то же время повышая плотность хранения данных.

Жесткий диск рассчитан на применение в системах хранения данных, насчитывающих до восьми накопителей. Допускается эксплуатация в круглосуточном режиме. Номинальная рабочая нагрузка заявлена равной до 180 Tb в год. Ориентировочная цена пока не названа.

ТЕГИ:
Apple 2022-ci ilin sonunda yeni AirPods Pro təqdim edəcək
Iphone 14 Max ekranının əsas xüsusiyyətləri açıqlanıb
Новости по теме
Hardware Статьи
Как правильно подобрать NAS?
События
Toshiba разделилась на три отдел
Статьи
QNAP NAS для предприятий —