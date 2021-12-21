TikTok запустит сервис доставки блюд из вирусных видео

Сервис коротких видео TikTok собирается расширить свою функциональность. Создатели площадки готовятся запустить новый сервис, который позволит заказывать быструю доставку блюд из вирусных видео.

По данным Bloomberg, компания в партнерстве с Virtual Dining Concepts и Grubhub представит сервис TikTok Kitchen уже в следующем году. Запуск проекта состоится на территории США. Пользователям платформы будут предлагаться блюда, ставшие трендом. Ожидается, что начав с открытия 300 заведений в марте, компания доведет их количество до 1000 концу 2022 года. Авторы рецептов, по словам представителей платформы, будут получать вознаграждение.

«Доходы от продаж TikTok Kitchen пойдут как на поддержку создателей, которые вдохновили этот пункт меню, так и на поощрение и помощь другим создателям в самовыражении на платформе в соответствии с миссией TikTok — вдохновлять на творчество и приносить радость своим пользователям», — отмечают в компании.

Первоначальное меню будет включать такие «вирусные» блюда TikTok, как паста с запеченным сыром-фета, чипсы из пасты и другие экзотические закуски. В частности, паста с сыром-фета стала самым востребованным в поиске блюдом по версии Google в 2021 году после того, как соответствующий ролик набрал популярность в TikTok. Ожидается, что меню будет обновляться ежеквартально в соответствии с актуальными трендами.

О возможности появления TikTok Kitchen в других регионах пока не сообщается.