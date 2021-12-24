Tesla заблокировала доступ к игровой функции во время движения электромобиля

На этой неделе Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обратило внимание на особенности функции Passenger Play в электромобилях Tesla. Эта функция появилась в 2020 году и она позволяет запускать игры на центральном дисплее медиасистемы во время поездки.

NHTSA обнаружило, что приложение свободно запускается в любое время, даже в ходе поездки. И хотя функция предназначена для пассажиров, на дороге то и дело ловят заигравшихся водителей, которые доверили вождение автопилоту. По мнению NHTSA, подобная опция отвлекает водителя от дороги и повышает риск аварии.

По предписанию NHTSA компания Tesla выпустила обновление ПО для своих автомобилей, запрещающее запуск игр во время движения. После его установки запуск Passenger Play будет возможен только пока машина стоит на месте. Как только начнется движение, функция блокируется.

Отметим, что 22 декабря 2021 года ведомство начало расследование в отношении 580 тыс. автомобилей Tesla Model S/X/Y, сошедших с конвейера с 2017 года. Проверка началась после заявления владельца электрокара из Орегона, который назвал игры в машине «безрассудной халатностью».