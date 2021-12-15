15.12.2021

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Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты некоторых своих продуктов

Dogecoin Tesla

Как известно, кроме электромобилей, Tesla выпускает разнообразную брендированную продукцию. Илон Маск (Elon Musk) объявил в Twitter, что Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты не за электромобили, а за различную фирменную продукцию компании.

Этим заявлением Маск взвинтил курс Dogecoin более чем на 30%. Цифровая валюта Dogecoin была запущена в 2013 году. За последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.

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