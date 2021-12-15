Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты некоторых своих продуктов

Как известно, кроме электромобилей, Tesla выпускает разнообразную брендированную продукцию. Илон Маск (Elon Musk) объявил в Twitter, что Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты не за электромобили, а за различную фирменную продукцию компании.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Этим заявлением Маск взвинтил курс Dogecoin более чем на 30%. Цифровая валюта Dogecoin была запущена в 2013 году. За последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.