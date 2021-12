Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты некоторых своих продуктов

Как известно, кроме электромобилей, Tesla выпускает разнообразную брендированную продукцию. Илон Маск (Elon Musk) объявил в Twitter, что Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты не за электромобили, а за различную фирменную продукцию компании.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021