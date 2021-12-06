Теперь YouTube Music сохраняет очередь воспроизведения в отдельный плейлист

Мобильное приложение YouTube Music теперь предлагает сохранить текущую очередь воспроизведения в отдельный плейлист, сообщает 9to5google.

Если перейти в очередь воспроизведения (кнопка «Далее» в плеере), в начале списка появится кнопка «Сохранить». Сервис предложит добавить перечень в существующие плейлисты или создать новый — приватный или публичный. Функция тестируется на ограниченном числе устройств.

Отметим, что аналогичная функция существовала в сервисе Google Play Music, который был закрыт в 2020 году.