Telegram 8.3: защита контента в группах и каналах, больше приватности, новые способы авторизации и другие нововведения

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. В новой версии Telegram 8.3 появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения.

Защита контента в группах и каналах

Создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана.

Удаление переписки за определенный период

Обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени. Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

Управление подключенными устройствами

Можно пользоваться Telegram со всех своих устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе поможет моментально зайти в Telegram через десктопное приложение или через браузер. Кроме того, можно выбрать период неактивности, после которого будут автоматически завершены все сеансы. Для каждого из устройств также можно настроить разрешение на прием голосовых вызовов или запуск секретных чатов.

Анонимные комментарии в публичных группах

Публичные группы и комментарии в каналах позволяют обсудить любую тему с тысячами людей. Для того, чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, теперь можно отправлять сообщения от лица одного из своих каналов. Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нужно нажать на изображение слева от поля ввода. Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны названием и изображением выбранного канала вместо вашего имени и фотографии.

Новые способы авторизации через звонок

На некоторых устройствах теперь возможен быстрый вход без SMS-подтверждения – при помощи ввода последних цифр номера, с которого поступил звонок от Telegram.

Ответы на заявки в группы

Если после отправки заявки на вступление в группу с пользователем свяжется ее администратор, на плашке в верхней части чата будет указано название группы. Администраторы-боты смогут отправлять сообщения пользователям, которые не писали им первыми, но подали заявку на вступление в группу.

Глобальные цветовые темы

Обновление позволяет владельцам Android-устройств применять для всего приложения Telegram цветовые темы, ранее доступные только для личных чатов.

Распознавание текста для iOS 13+

Для устройств с iOS 13 и выше появилась функция распознавания англоязычного текста на полученных или отправленных фотографиях. Распознавание изображения полностью конфиденциально и происходит на устройстве пользователя без отправки данных на сервер.

Форматирование текста в подписях к медиа на iOS

В подписях к медиа теперь поддерживается любое форматирование: жирный и курсивный текст, текстовые ссылки и все остальные возможности, ранее доступные для текстов обычных сообщений. В Telegram для Android эта возможность стала доступной в одном из предыдущих обновлений.

Обновленный дизайн профилей

Профили пользователей, групп и каналов на iOS были обновлены в соответствии со стандартами iOS 15.