«Там, где есть сток товаров, где есть необходимость сканирования чеков или кодов, где нужен мобильный терминал, — там обязательно будет решение Zebra Technologies»

Будущее коммуникаций заключается в использовании огромных объемов данных и устройств на основе искусственного интеллекта, которые смогут анализировать полученную информацию, предоставляя нужному человеку и в нужное время необходимое решение. Это позволит людям сосредоточиться на том, в чем заключается их основная работа — в уходе за пациентами в больницах, обслуживании розничных клиентов, доставке посылок получателям, в то время как технологии направляют их и помогают им на всем пути. Например, более трети времени медсестры тратится на вещи, которые отвлекают ее от ухода за пациентом. Их можно устранить, документируя пациентов. Главная задача технологии сегодня — вернуть время этой медсестре, кассиру, складчику или курьеру и помочь им выполнять свою главную миссию. Мы больше не должны выяснять, как лучше всего взаимодействовать с устройствами, которые нас окружают. Сами устройства должны лучше взаимодействовать с нами, чтобы облегчить работу.

В этом заключается философия американской компании Zebra Technologies, которая является признанным мировым лидером в области корпоративных мобильных технологий, сочетающих в себе сканеры штрих-кодов, технологию радиоидентификации RFID, мобильные вычислительные платформы, инфраструктуру беспроводных сетей, мобильное программное обеспечение, а также сервисные программы мирового уровня. Компания предлагает решения для автоматической идентификации и мониторинга, в том числе в режиме реального времени, активов, транзакций и персонала, предоставляя критически важную информацию и прозрачность предприятиям. В свою очередь, Zebra Technologies специализируется на решениях для отслеживания корпоративных активов и учета запасов. Оборудование Zebra используется в розничной и оптовой торговле, в логистических и распределительных центрах, в сфере здравоохранения и в гостиницах, в государственном секторе и на промышленном производстве, в электронной коммерции, на транспорте и т.д. Zebra Technologies является владельцем шведской компании Swecion, занимающейся производством информационных киосков. В январе 2015 года Zebra Technologies завершила приобретение Enterprise, бывшего подразделения Motorola Solutions. По условиям сделки, к Zebra Technologies отошел корпоративный бизнес Motorola Solutions, который включал в себя мобильные компьютеры компании, сканеры штрих-кодов, RFID-решения, планшетные компьютеры, микрокиоски и коммерческие радиостанции. А летом 2021 года Zebra Technologies приобрела разработчика робототехники Fetch, который имеет самый широкий спектр автономных мобильных роботов и предлагает бесшовную интеграцию с системами складирования и промышленными производственными системами.

— Сегодня Zebra Technologies со штаб-квартирой в Линкольншире (штат Иллинойс, США) и с более чем 50-летней историей насчитывает около 10000 сотрудников в более чем 100 офисах по всему миру. Годовой оборот компании находится на уровне 4,5 млрд. долларов, а чистая прибыль достигает 0,5 млрд. долларов. Почти год назад компания Zebra Technologies назначила меня региональным менеджером по работе с клиентами в Азербайджане и Грузии. О необходимости присутствия в регионе также свидетельствуют объемы продаж наших решений. Например, в Азербайджане работают крупнейшие ритейлеры, которые имеют разветвленную сеть розничных магазинов, и все они активно используют наши технологии. Решения Zebra Technologies можно увидеть не только в торговых сетях, но и в ключевых портах Азербайджана и Грузии, — отмечает Эльмар Адигезалов.

— Компания, которая так активно работает с данными, должна иметь программное обеспечение для их анализа. Что предлагает Zebra Technologies в этой области?

— В нашем портфолио есть такое предложение, как Mobility DNA. Это набор корпоративных решений, которые помогут вам повысить производительность пользователей мобильных устройств и свести к минимуму количество сложных IT-задач на протяжении всего жизненного цикла компьютеров, планшетов и носимых устройств Zebra. Решения Mobility DNA помогают сотрудникам достигать своих целей и повышать производительность, снижать совокупную стоимость владения и удовлетворять уникальные бизнес-потребности. Помогает объединить данные с интеллектом и другое наше решение — VisibilityIQ, которое предоставляет мгновенную бизнес-информацию о ваших устройствах. Zebra Visibility IQ предоставляет аналитику устройств, которая поможет вам понять, какие шаги необходимо предпринять для повышения производительности и снижения затрат.

С целью разработки программных решений на основе искусственного интеллекта, которые помогут ритейлерам и производителям прогнозировать потребительский спрос на их продукцию, Zebra Technologies в этом году приобрела компанию Antuit.ai. Это позволит нам выйти за рамки промышленного оборудования на рынок SaaS. Еще одним преимуществом является то, что компания сможет повысить конкурентоспособность своих основных аппаратных продуктов, объединив их с дополнительными SaaS-решениями. Поэтому наша главная задача на данный момент — объяснить игрокам азербайджанского рынка все преимущества интеллектуальных решений Zebra Technologies. В нашем регионе эти решения уже используются в Турции, Грузии и России, поэтому есть опыт их реализации, и он достаточно позитивный. Я очень надеюсь, что вместе с партнерами в Азербайджане мы сможем реализовать такие значимые проекты.

— Известно, что решения Zebra Technologies активно используются в больницах. Что именно предлагает компания для этой сферы?

— Растущие требования рынка вынуждают медицинские учреждения искать пути повышения эффективности оказания медицинской помощи для обеспечения безопасности и удобства пациентов. Наши сканирующие и мобильные решения предоставляют медицинскому персоналу инструменты для оказания помощи в режиме реального времени, сокращая действия, которые отвлекают персонал от прямой работы и вызывают переутомление. Специализированные сканеры, мобильные компьютеры и термопринтеры Zebra Technologies, разработанные специально для отрасли здравоохранения, обеспечивают безошибочную идентификацию пациентов, высочайшую производительность и качество обслуживания. Они помогают разрабатывать инфраструктурные решения для больниц и интегрированные системы ухода за пациентами для повышения качества услуг. Например, наши решения для управления идентификацией пациентов, медицинскими записями, предписанными лекарствами, тестовыми образцами и т.д. гарантируют, что каждый отдельный пациент своевременно получит правильное лечение. Мобильные устройства, в свою очередь, предоставляют сотрудникам все необходимые инструменты прямо у постели пациента. Системы определения местоположения Zebra в режиме реального времени позволяют идентифицировать и контролировать состояние здоровья всех пациентов, безопасность материальных активов и условия труда сотрудников.

— В США набирает популярность концепция магазинов Amazon Go без кассиров. Позволяют ли решения Zebra Technologies реализовать подобные концепции в нашем регионе?

— Одним из основных последствий пандемии для отраслей стало внедрение «бесконтактного цифрового взаимодействия» в продуктовых магазинах, при посещении медицинских учреждений и в способах предоставления услуг потребителям. У нас есть экспертиза и решения для развития подобных услуг, и мы делаем все, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, в том числе за счет минимизации рутинной работы персонала. Это серьезный процесс, который требует вовлечения в интеграцию множества других вендоров, но мы очень заинтересованы в реализации такой концепции. Наши партнеры в Грузии проявляют больший энтузиазм в подобных вопросах и даже получили грант от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на реализацию пилотного проекта в этой сфере. В Азербайджане же сейчас очень актуальны решения на базе интеграции наших продуктов с программным обеспечением SAP и Oracle, с целью поднятия уровня ERP-систем, используемых организациями, на мировой уровень.

— Есть ли «подводные камни» на нашем рынке и насколько большую долю имеют ваши конкуренты?

— Продукты Zebra Technologies превосходят конкурирующие решения, что является важной причиной, по которой нашу продукцию можно увидеть на нескольких рынках всего региона. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что наши решения присутствуют практически и во всех отраслях экономики. Там, где есть запас товара, где есть необходимость сканировать чеки или коды, где нужен мобильный терминал, — обязательно найдется наше решение. Основная проблема — так называемый «серый» рынок. Определенная часть оборудования поставляется из Китая и ОАЭ по неофициальным каналам. Хочу отметить, что это несанкционированные продажи, и Zebra Technologies отказывается от всех гарантийных обязательств в случае приобретения такого оборудования.

— В ряде крупных проектов на местном рынке вы действуете в партнерстве с НПК R.I.S.K. Какие отношения у вас с этой компанией?

— С этой компанией у Zebra Technologies очень давние и хорошие отношения. При том что офис Zebra Technologies в Азербайджане действует менее года, продажи наших решений на рынке через партнеров осуществляются уже 12 лет. У нас большие планы, и в партнерстве с этим интегратором мы обсуждаем возможности реализации разнообразных решений во всех сферах. Еженедельно проводим встречи, где расставляются приоритеты и определяются перспективные направления развития бизнеса. Совместно мы планируем проведение ряда маркетинговых мероприятий для каждой отрасли, которые пройдут в следующем году как в on-line, так и в off-line форматах. А в период с 23 по 26 января 2022 года в отеле Tivoli Marina Vilamoura в городе Фаро (Португалия) состоится EMEA Zebra Sales Kick Off, куда я хочу пригласить всех, кто заинтересован в повышении производительности и эффективности производства, снижении эксплуатационных расходов и создании конкурентных преимуществ.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий Zebra Technologies в IT-инфраструктуру вашей компании. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].

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