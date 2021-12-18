Сотрудница Meta пожаловалась на харассмент в метавселенной

Тестировщица Horizon Worlds пожаловалась на харассмент в метавселенной Meta в связи с тем, что ее аватар ощупал незнакомец. Об этом пишет MIT Technology Review.

О случившемся сотрудница написала в закрытой группе проекта на Facebook. По словам девушки, метавселенная делает домогательства в интернете куда более реальными, чем раньше.

«Мало того, что меня «облапали» вчера вечером, так еще нашлись люди, которые поддержали такое поведение. Я почувствовала себя отчужденной», — написала тестировщица.

Внутренний анализ инцидента, проведенный Meta, показал, что бета-тестер должен был использовать инструмент «безопасная зона», встроенный в Horizon Worlds, как только почувствовала угрозу. Он создает защитный купол, который позволяет сохранять анонимность присутствия. Внутри него никто не может прикасаться к пользовательским аватарам, разговаривать с ними или каким-либо образом взаимодействовать, пока пользователь не подаст сигнал.

«Это хорошая обратная связь для нас, потому что я хочу сделать функцию «безопасная зона», тривиально простой и доступной для всех. Данный инцидент является абсолютно прискорбным для нас. Мы будем продолжать совершенствовать наш пользовательский интерфейс и лучше понимать, как люди используют наши инструменты, чтобы пользователи могли легко и надежно сообщать о происходящем. Наша цель — сделать Horizon Worlds безопасным, и мы привержены этой работе, — сказал вице-президент Horizon Worlds Вивек Шарма (Vivek Sharma).

Это не первый случай, когда пользователя щупают в виртуальной реальности и, к сожалению, не последний. Но этот инцидент показывает, что пока компании не придумают, как защитить участников, метавселенная никогда не станет безопасным местом.

Специалист по исследованию домогательств в интернете Кэтрин Кросс, говорит, что когда виртуальная реальность является захватывающей и реальной, токсичное поведение, которое происходит в этой среде, также реально. Домогательства в VR не новость, и не стоит ожидать, что мир, в котором эти проблемы полностью исчезнут, станет реальным. Пока есть люди, которые прячутся за экранами своих компьютеров, чтобы избежать моральной ответственности.