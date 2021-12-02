Состоялся релиз кроссплатформенной MMORPG Lineage2M
Корейский разработчик игр NCSoft объявил о запуске кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 35 странах, включая Азербайджан, по всему миру.
Напомним, что Lineage2M — это полноценный ремейк Lineage 2. Геймеров ждут непревзойденная по меркам мобильных устройств 4K-графика, большой бесшовный открытый мир и масштабные сражения с участием более 10 тыс.человек. Также Lineage2M стала первой мобильной MMORPG, в которой используется технологии обработки столкновений (collision handling).
По случаю запуска игры разработчики приготовили массу интересного контента, включая:
- «Пропуск Адена» — дает возможность получить награды при выполнении особых условий;
- «Пропуск Новичка» — позволяет овладеть книгой навыков геройского ранга при успешном завершении основных заданий;
- Катакомбы Отступников — место для PvP-сражений, где игроки смогут померяться силами друг с другом и получить «Камни Улучшения».
Проект доступен на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, а также в лаунчере Purple на PC. Пользователям Purple на запуске обещаны:
- Сундук Зарядов Души (3200 шт);
- Дыхание Сайхи;
- Карта Агатиона Высокого Качества;
- Реликвия Энергии.
Кроме того, геймерам обещаны различные специальные акции.