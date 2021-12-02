Состоялся релиз кроссплатформенной MMORPG Lineage2M

Корейский разработчик игр NCSoft объявил о запуске кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 35 странах, включая Азербайджан, по всему миру.

Напомним, что Lineage2M — это полноценный ремейк Lineage 2. Геймеров ждут непревзойденная по меркам мобильных устройств 4K-графика, большой бесшовный открытый мир и масштабные сражения с участием более 10 тыс.человек. Также Lineage2M стала первой мобильной MMORPG, в которой используется технологии обработки столкновений (collision handling).

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По случаю запуска игры разработчики приготовили массу интересного контента, включая:

«Пропуск Адена» — дает возможность получить награды при выполнении особых условий;

«Пропуск Новичка» — позволяет овладеть книгой навыков геройского ранга при успешном завершении основных заданий;

Катакомбы Отступников — место для PvP-сражений, где игроки смогут померяться силами друг с другом и получить «Камни Улучшения».

Проект доступен на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, а также в лаунчере Purple на PC. Пользователям Purple на запуске обещаны:

Сундук Зарядов Души (3200 шт);

Дыхание Сайхи;

Карта Агатиона Высокого Качества;

Реликвия Энергии.

Кроме того, геймерам обещаны различные специальные акции.