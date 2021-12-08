Sony показала прототип VR-гарнитуры с разрешением 8K и низкой задержкой

Компания Sony на онлайн-мероприятии Sony Technology Day продемонстрировала прототип нового VR-шлема с разрешением 8K. В прототипе используется два небольших 4К-экрана, вместе обеспечивающих разрешение 8К.

Главным отличием от других аналогичных гарнитур с подобным разрешением является низкая задержка в работе устройства Sony. Это позволит обеспечить наиболее реалистичный и комфортный опыт использования. Подобный подход снизит вероятность возникновения головокружения и укачивания при работе в шлеме виртуальной реальности.

Современные VR-гарнитуры, несмотря на их стремительное развитие, обладают рядом проблем, делающих их не самыми удобными продуктами. Одной из таких проблем являются пиксели, которые можно легко рассмотреть во время использования шлема виртуальной реальности. Sony заявляет, что, увеличивая количество точек на небольших OLED-матрицах, ей удалось добиться большей детализации и избежать пикселизации изображения. Использование большого количества датчиков позволяет уменьшить задержку, что, в свою очередь, дает пользователям возможность осматриваться, не испытывая головокружения. Это не только создает реалистичный опыт работы, но и помогает избежать дискомфорта и уменьшить количество времени, необходимого для привыкания к VR-гарнитуре.

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Компания считает, что разрабатываемый ею продукт найдет применение в играх, создании контента, медицинском обучении и на производстве. Время выхода новой разработки Sony не уточняется.