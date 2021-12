Softprom удостоен награды AWS Retail Partner of the Year — CEAR (Central Eurasia and Russia)

Компания Softprom сообщила о получении награды AWS Retail Partner of the Year 2021 — CEAR (Central Eurasia and Russia). Softprom удостоен данной награды в рамках премии AWS Partner Award, которая присуждается лидерам в области технологий, играющих ключевую роль в помощи организациям создании решений на базе облачных сервисов Amazon Web Services и ускорении инноваций. Награда AWS Retail Partner of the Year 2021 вручается партнеру AWS, который доказал квалификацию реализованными проектами в категории e-commerce и показал лучшие результаты года. Softprom — Advanced Consulting Partner сети Amazon Web Services, предоставляет решения для автоматического масштабирования веб-сайтов и мобильных приложений, миграции CRM / ERP (1C / SAP) и офисного программного обеспечения (MeDoc, Jira). Также предлагает резервное копирование и аварийное восстановление, CI / CD и контейнеры, десктоп как услугу (VDI), IoT и персонализацию. Компания Softprom помогает клиентам получить выгоду от сервисов ‘as-a-Service’ благодаря своему обширному отраслевому опыту и проверенному подходу. «Спасибо Amazon Web Services за признание нашей работы. Мы рады предоставить пользователям современные облачные технологии. Благодарны за награду от AWS», — отметил управляющий директор Softprom, Павел Жданович.