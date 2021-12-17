Softprom и NETSCOUT подписали дистрибьюторское соглашение

Softprom, Value Added IT-дистрибьютор, и NETSCOUT Systems, ведущий разработчик инновационных решений, обеспечивающих доступность, производительность и безопасность для сетей, приложений и сервисов, подписали дистрибьюторское соглашение. Softprom получил право осуществлять поставки решений NETSCOUT в странах СНГ и Европы, включая Азербайджан.

Продуктовый портфель NETSCOUT содержит решения, незаменимые для сервис- провайдеров, поставщиков телекоммуникационных услуг, крупных государственных и коммерческих организаций. Разработчик предоставляет единую платформу мониторинга и безопасности. Продукты NETSCOUT востребованы во многих странах мира: Arbor для защиты от DDoS-атак, Omnis Security для выявления киберугроз в корпоративных сетях, nGeniusOne для мониторинга качества работы сервисов и приложений.

Рыночное и технологическое лидерство NETSCOUT обусловлено сочетанием уникальной запатентованной технологии Adaptive Service Intelligence (ASI) с интеллектуальной аналитикой. Решения NETSCOUT обеспечивают всеобъемлющую видимость происходящего в сети и выполняют анализ траффика в режиме реального времени. Клиенты получают всю необходимую информацию об используемых сервисах и их взаимодействиях, что обеспечивает защищенный и контролируемый процесс цифровой трансформации.

Softprom готов предложить своим партнерам и клиентам поставку продуктов NETSCOUT, обеспечивая при этом полную консалтинговую поддержу на всех этапах проекта — от проведения демо и тестирования, до помощи в развертывании при внедрении и поддержки в процессе эксплуатации.