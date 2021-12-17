SmartIT стала первой компанией в Азербайджане, получившей статус Diamond Partner от Palo Alto Networks

Азербайджанская компания SmartIT, работающая в сфере информационной безопасности с 2016 года и обеспечивающая крупнейшие компании страны надежной защитой, получила статус Diamond Partner от компании Palo Alto Networks. SmartIT присоединяется к избранной группе партнеров, которые соответствуют характеристикам, возможностям и бизнес-требованиям столь высокого уровня партнерской программы Palo Alto Networks NextWave. За 5 лет опыта работы на рынке, компания успела завоевать репутацию партнера, нацеленного на разработку и внедрение решений, максимально точно отвечающих требованиям и нуждам заказчика.

Компания Palo Alto Networks известна как мировой лидер в области кибербезопасности, предлагающий инновационные подходы к решению классических задач, повышающая эффективность кибербезопасности даже на самом базовом уровне. Diamond Partner — это самая высокая ступень партнерства, которая присваивается за достижения в продвижении бренда Palo Alto Networks в регионе. Присвоение такого статуса подразумевает локальную поддержку клиентов, глубокую экспертизу в решениях вендора, наличие штата технических инженеров, а также развитие бизнеса в регионе.