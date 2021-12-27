27.12.2021

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Смартфон Xiaomi 12 Pro получит четыре динамика Harman Kardon

Xiaomi 12 Pro

Компания Xiaomi заявила, что ее флагман Xiaomi 12 Pro совершит прорыв по пяти направлениям, в том числе по качеству звука. Смартфон получит уникальную акустическую систему с четырьмя динамиками, настроенными специалистами Harmon Kardon. Акустическая система такого типа обычно встречается в планшетах.

Кроме того, Xiaomi 12 Pro будет поставляться с SoC Snapdragon 8 Gen 1, дисплеем Samsung AMOLED E5 LTPO, поддержкой быстрой зарядки 120 Вт с чипом-контроллером Surge P1 и основной камерой 50 Мп Sony IMX707 с технологией фокусировки CyberFocus собственной разработки.

Презентация смартфона ожидается завтра, 28 декабря.

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