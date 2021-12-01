Škoda Karoq 2022: цифровая панель приборов, зауженные фары и адаптивный круиз-контроль

Чешский автопроизводитель Škoda Auto представил обновленный компактный кроссовер Škoda Karoq 2022 модельного года. Автомобиль изменился внешне и внутренне, а также получил цифровую панель приборов и другие функции в базовой версии.

Экстерьер освежили за счет нового оформления передней и задней частей кузова. Поменялись блок-фары, задние фонари и оба бампера. У блок-фар появилась «ступенька» снизу, а фонари стали уже. Увеличились решетка радиатора и спойлер. Автомобиль получил 17- или 19-дюймовый колесные диски в зависимости от комплектации. Благодаря аэродинамическим вставкам в дисках и спойлеру улучшилась обтекаемость модели — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,30, это на 9% меньше, чем у предыдущего поколения.

Длина, ширина и высота нового Karoq составляют 4390, 1841 и 1624 мм соответственно, колесная база — 2638 мм у варианта с передним приводом и 2630 мм у 4 x 4.

В Евросоюзе покупателям будут доступны бензиновые двигатели: 1,0 л (110 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.), а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 116 и 150 л.с. На выбор предлагаются 6-ступенчатая механизированная коробка переключения передач и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный.

Внутри установлен новый двухспицевый руль, как у ранее выпущенных новых моделей Kodiaq и Octavia. Аналоговая комбинация приборов полностью исключена из комплектации — теперь только цифровой щиток диагональю 8 или 10,25 дюйма в зависимости от исполнения. Также предлагаются четыре типа медиасистем с экраном от 6,5 до 9,2 дюйма.

Базовая версия получила адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков. Старшая версия имеет беспроводную зарядную станцию для смартфонов и она получила фары, выполненные по технологии светодиодной матрицы.

Будет предложена новая опция — экопакет. При его заказе обивка сидений полностью синтетическая, ткань составляют волокна из переработанных ПЭТ-бутылок.

Компактный кроссовер Škoda Karoq 2022 поступит в продажу в начале 2022 года. Комплектации и цены для разных регионов будут названы позже.