SentinelOne — решение по кибербезопасности на базе ИИ для всех нужд вашего бизнеса

За последние 20 лет технологического подъема, спада и оживления два явления остались неизменными — хакеры все еще в поисках путей взлома мер безопасности и конечные точки (рабочая станция и серверы) остаются первичной целью атак. И сейчас, вместе с облачными и мобильными вычислениями, конечные устройства стали новым периметром безопасности предприятия. Таким образом, ощущается еще большая необходимость в их изоляции.

Почему традиционные защитные механизмы не работают?

Существует фундаментальная проблема безопасности, из-за которой мы находимся на одной и той же точке: это поиск чего-то известного — известный хэш, IP-адрес, уязвимость, активность. В результате хакеры способны использовать достаточное количество маскирующих техник, чтобы обойти программное обеспечение системы безопасности, делая сервер или ноутбук жертвой атаки. Очень легко изменить вредоносный код при помощи загруженных или созданных инструментов, чтобы обойти меры безопасности. Любой человек с базовыми навыками кодирования может это сделать.

Помимо трафаретных техник, хакеры используют различные векторы или пути для внедрения вредоносного кода или проведения атаки. Атаки могут быть одновекторными или частью мультивекторной, то есть более комплексной атаки.

Антивирус остался в прошлом?

Антивирусы существуют уже около 25 лет, но недостаточно развились для защиты от атак, которые используют неизвестные техники преодоления системы защиты данных. Они все еще уделяют внимание известным хэшам, таким образом даже малейшее изменение в хэше может обойти систему. Антивирус также упускает из виду тот факт, что атаки могут быть безфайловыми, поражая память и записываясь непосредственно на RAM, а не в файловую систему.

Кроме того, антивирус неудобен в пользовании, загружает диапазон обновлениями и тормозит CPU ресурсозатратным сканированием. Это ведет не только к простою, но часто становится причиной помех в работе пользователей, которые пытаются дезактивировать программу или игнорируют предупреждения системы безопасности.

Безопасная среда в наши дни

Недавно европейская IТ-компания Span стала свидетелем все более и более целенаправленных кибератак на IТ-системы различных организаций, намерением которых были получение хакерами прибыли через похищение данных, шантаж или любая другая форма материальной прибыли. Помимо потери прибыли в результате простоя или трудностей в производстве, организации, которые не располагают адекватной защитой и не в состоянии распознать и предотвратить атаку вовремя, могут также понести значительный финансовый убыток из-за потери конкурентного превосходства, затрат на восстановление системы, законных штрафов и судебных исков, потери клиентов, а также вреда, нанесенного репутации. Атаки и угрозы исходят как от внешних, так и внутренних элементов. Дополнительная сложность заключается в том, что тип техники и инструменты, используемые злоумышленниками, постоянно меняются и развиваются.

Ввиду высокого уровня риска, который киберугрозы представляют для предприятий, а также динамики их развития и изменения, организации осознают необходимость в управлении этим риском и ищут пути повышения устойчивости через необходимые инвестиции. Помимо инвестиций в различные системы безопасности с целью предотвращения атак и соответствия различным стандартам безопасности, организации серьезно инвестируют в системы распознания атак на IТ-инфраструктуру и вредоносные действия пользователей. Тем не менее использование различных систем безопасности требует адекватных человеческих ресурсов и инвестиций в их постоянное развитие, то есть необходимые кадры для управления системами, мониторинга их операций и реагирования на различные случаи нарушения безопасности.

SentinelOne

Один из базовых инструментов, позволяющих аналитикам безопасности управлять, проводить мониторинг и обеспечивать защиту конечных точек, это — система обнаружения угроз и реакция на конечных точках (EDR). Среди всех существующих решений SentinelOne — единственное решение по обеспечению кибербезопасности, объединяющее основанные на искусственном интеллекте (ИИ) профилактику, обнаружение, реагирование и поиск на конечных точках, контейнеры, облачные рабочие нагрузки и устройства Интернета вещей на единой автономной платформе. С SentinelOne организации получают полный обзор того, что происходит в сети на скорости машины для предотвращения любой атаки на каждом этапе киберугрозы. SentinelOne располагает возможностью удовлетворения всех EPP + EDR нужд предприятия, предоставляя более действенный способ защиты информационных ресурсов от комплексных угроз настоящего времени.

Основные свойства SentinelOne:

Встроенный статический ИИ и поведенческий ИИ анализ предотвращает и выявляет широкий спектр атак в реальном времени до того, как они причинят вред. Ядро защищает от известных и неизвестных вредоносных программ, троянов, хакерских инструментов, программ-вымогателей, эксплойтов памяти, злоупотребления кодами, плохих макросов и т.д.

Сторожи автономны, что означает, что они применяют технологию профилактики и обнаружения при наличии или отсутствии облачного подключения и вызывают защитную реакцию в реальном времени.

Восстановление проходит быстро, и пользователи возвращаются к работе в считанные минуты без необходимости восстановления образа и без записи кодов. Какие-либо несанкционированные изменения, появившиеся в ходе атаки, могут быть повернуты вспять при помощи 1-Click Remediation и 1-Click Rollback для Windows.

Безопасный доступ для управления SaaS. Выбор между региональными вариантами US, EU, APAC. Панель, управляемая данными, интеллектуальное централизованное управление с учетом места и группы, анализ ситуаций при помощи MITRE ATT&CK интегрирования и т.д.

Защитный экран для контроля сетевого подключения к/от устройств, в том числе локационные метки.

Управление устройствами для контроля USB устройств и Bluetooth/BLE периферийных устройств.

Обзор нарушений для выявления сетевых устройств, требующих защиты сторожевого (Sentinel) агента.

Управление уязвимостью в дополнение к Инвентарному списку программ, для обзора посторонних ПО, которые имеют известные уязвимые точки, отраженные в базе данных MITRE CVE.

Patented Storyline™ tech для быстрого RCA и легкого обращения.

Integrated ActiveEDR™ обзор по благоприятным и вредоносным данным.

14/365+ сохранение исторических данных EDR + приемлемые масштабируемые скорости запросов.

Поиск с помощью MITRE ATT&CK® Technique.

Обозначение EPP функциями благоприятных Storylines как угрозы для выполнения.

Automated Storyline Active Response (STAR) функции контрольного списка.

Временной график, удаленная оболочка, файловый запрос, интеграция изолированных программных сред и т.д.

SentinelOne Endpoint Protection Platform (EPP) от SentinelOne предлагает компаниям единую защиту конечных точек в реальном времени, которая объединяет профилактику, выявление и реагирование на одной платформе, управляемой единой консолью. SentinelOne EPP использует передовую технологию машинного обучения и интеллектуальной автоматизации для защиты конечных точек, работающих на базе Windows, OS X, и Linux от угроз, происходящих от всевозможных векторов: расширенные вредоносные программы (файловые и основанные на памяти), эксплойты и скрытые атаки на основании кодов. Решение проводит мониторинг всех процессов и угроз в системе вплоть до ядрового уровня. Обзор системных операций — системные вызовы, сетевые функции, вход-выход, реестр и т.д., а также историческая информация, что дает полное представление о благоприятной и вредоносной активности. Как только вредоносный элемент обнаружен и оценен, это запускает серию мгновенного реагирования, которая предотвращает атаку еще до ее начала.

Еще одно инновационное озеро данных, которое объединяет на централизованной платформе данные, доступ, контроль и интеграционные панели защиты конечных точек (EPP), выявление и реагирование конечных точек (EDR), безопасность Интернета вещей и защиту облачной рабочей нагрузки (CWPP) — это AI-powered XDR — SINGULARITY. С этой платформой организации получают доступ к серверным данным по всей организации через единое решение, предоставляющее полную картину сети и активов путем добавления автономного уровня безопасности в реальном времени.

Почему необходимо запустить работу SentinelOne в облаке?

В целях извлечения пользы от использования платформы, SINGULARITY делает возможным локальную обработку данных на устройстве и в облаке — в облачном масштабе.

Польза от элементов защиты ядра SINGULARITY:

Современная профилактика угроз конечных точек в реальном времени (на устройстве).

Автоматизированное выявление и реагирование по конечным точкам (на устройстве).

Запуск SentinelOne на облаке — это ключ к извлечению пользы из основных элементов платформы SINGULARITY:

Расширенные возможности выявления и реагирования по конечным точкам.

Поиск угроз.

Выявление и контроль над Интернетом вещей.

Защита облачной рабочей нагрузки.

Стратегический партнер SentinelOne в Азербайджане — компания Span. Недавно, компания PASHA Life Insurance находилась в поиске наилучшего решения, которое улучшит ее кибербезопасность. После тестирования различных решений, выбор пал на SentinelOne, так как эта система отвечает всем нуждам и ожиданиям компании.

О Span:

Более 5 лет европейская IТ-компания Span с главным офисом, расположенным в городе Загреб (Хорватия), сотрудничает с телекоммуникационными и другими компаниями в Азербайджане. Span успешно сотрудничает с такими компаниями, как Azerconnect, BP, Azersun Holding, Expressbank, Azericard, PASHA Life Insurance, AMADA, Socar Midstream и другими. Были успешно завершены совместные проекты в Азербайджане в основном в сфере облачных решений и кибербезопасности. В начале прошлого года компания Span получила авторизацию в качестве Microsoft LSP партнера на рынке Азербайджана и таким образом усилила свою деятельность путем наращивания кадров и присутствия на местном рынке.

Компания Span была создана в 1993 году в качестве первого сертифицированного провайдера решений Microsoft в Хорватии. Более 28 лет компания является частью партнерской сети Microsoft и признается успешной международной компанией на глобальном рынке ИКТ с опытом успешно выполненных и текущих проектов для заказчиков со всего мира. Компания Span является лидером индустрии в сфере дизайна, создания и технического обслуживания информационных систем на базе передовых технологических решений мировых лидеров IТ-индустрии, в частности Microsoft.

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