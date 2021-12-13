Самые продаваемые бренды смартфонов в мире

Аналитическая компания Canalys опубликовала статистику мировых поставок смартфонов по итогам третьего квартала 2021 года. Несмотря на дефицит полупроводников некоторые бренды улучшили свои показатели по отгрузкам фирменных гаджетов.

Лидером рейтинга стала компания Samsung, поставившая 69,4 млн. смартфонов — падение на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но несмотря на это, вендор обошел своих конкурентов: на его долю приходится 21% мобильного рынка. Второе место занимает компания Apple, отгрузившая 49,2 млн. устройств – рост 14%. Доля на рынке — 15%. По мнению экспертов, Apple обеспечила прирост за счет хороших продаж серии iPhone 13. На третьей строчке разместилась компания Xiaomi: доля на рынке смартфонов составляет 14%.

В пятерку лидеров также вошли компании OPPO и Vivo, показавшие положительную динамику отгрузок. Доля каждой составляет 11%.