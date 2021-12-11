11.12.2021

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Самые популярные ролики в TikTok в уходящем году

Douyin TikTok

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok подвел итоги 2021 года. Названы тренды, авторы и события, которые запомнились в уходящем году во всем мире.

Самые популярные ролики в 2021 году:

  • @totouchanemu — от просмотра этого танца невозможно оторваться;
  • @nathanevanss — завораживающая интерпретация народной рыбацкой песни;
  • @youneszarou — «вкусный» подход к фотосъемке;
  • @cunhalucass — самый обычный поход в океанариум;
  • @a.z.yx — поменять аватарку оказалось не так уж и просто.

Главные хиты в мире:

  • Astronaut in the Ocean — Masked Wolf;
  • Beggin’ – Måneskin;
  • Adderall (Corvette Corvette) — Popp Hunna;
  • SugarCrash! – ElyOtto;
  • STAY — The Kid LAROI & Justin Bieber.

В категорию «Прорыв года» вошли:

  • @khaby.lame — ироничная оценка бесполезных лайфхаков из интернета только с помощью мимики сделала Хаби Лейма из Италии одним из самых популярных TikTok-авторов в мире;
  • @abbyroberts — удивительные преображения англичанки Эбби Робертс за 15 секунд;
  • @BTS_official_bighit — всемирно известная K-Pop группа покорила новые TikTok-вершины;
  • @thedutchgoalkeeper — кадры из спортивной жизни футбольного вратаря из Нидерландов;
  • @angryreactions — экспрессивная подача и грозная мимика американца Онея Д’Амелио поднимает настроение десяткам миллионов пользователей по всему миру.
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