Самые популярные ролики в TikTok в уходящем году
Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok подвел итоги 2021 года. Названы тренды, авторы и события, которые запомнились в уходящем году во всем мире.
Самые популярные ролики в 2021 году:
- @totouchanemu — от просмотра этого танца невозможно оторваться;
- @nathanevanss — завораживающая интерпретация народной рыбацкой песни;
- @youneszarou — «вкусный» подход к фотосъемке;
- @cunhalucass — самый обычный поход в океанариум;
- @a.z.yx — поменять аватарку оказалось не так уж и просто.
Главные хиты в мире:
- Astronaut in the Ocean — Masked Wolf;
- Beggin’ – Måneskin;
- Adderall (Corvette Corvette) — Popp Hunna;
- SugarCrash! – ElyOtto;
- STAY — The Kid LAROI & Justin Bieber.
В категорию «Прорыв года» вошли:
- @khaby.lame — ироничная оценка бесполезных лайфхаков из интернета только с помощью мимики сделала Хаби Лейма из Италии одним из самых популярных TikTok-авторов в мире;
- @abbyroberts — удивительные преображения англичанки Эбби Робертс за 15 секунд;
- @BTS_official_bighit — всемирно известная K-Pop группа покорила новые TikTok-вершины;
- @thedutchgoalkeeper — кадры из спортивной жизни футбольного вратаря из Нидерландов;
- @angryreactions — экспрессивная подача и грозная мимика американца Онея Д’Амелио поднимает настроение десяткам миллионов пользователей по всему миру.