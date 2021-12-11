Самые популярные ролики в TikTok в уходящем году

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok подвел итоги 2021 года. Названы тренды, авторы и события, которые запомнились в уходящем году во всем мире.

Самые популярные ролики в 2021 году:

@totouchanemu — от просмотра этого танца невозможно оторваться;

@nathanevanss — завораживающая интерпретация народной рыбацкой песни;

@youneszarou — «вкусный» подход к фотосъемке;

@cunhalucass — самый обычный поход в океанариум;

@a.z.yx — поменять аватарку оказалось не так уж и просто.

Главные хиты в мире:

Astronaut in the Ocean — Masked Wolf;

Beggin’ – Måneskin;

Adderall (Corvette Corvette) — Popp Hunna;

SugarCrash! – ElyOtto;

STAY — The Kid LAROI & Justin Bieber.

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