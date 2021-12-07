Samsung представил датчик ISOCELL GWB, максимально приближенный к человеческому глазу

Компания Samsung сообщила о разработке первого датчика изображения ISOCELL с цветовой моделью RGBW. Датчик разрешением 64 Мп получил название ISOCELL GWB.

Новый датчик южнокорейский ИТ-гигант создал в партнерстве с китайской компанией Tecno Mobile. Вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок в Samsung Electronics China, назвал ISOCELL GWB «датчиком изображения, наиболее похожим на человеческий глаз». Это стало возможным благодаря шаблону цветового фильтра RGBW, в котором новый белый пиксель улучшает светочувствительность датчика для улучшения фотографий при слабом освещении, а также повышает точность цветопередачи.

ISOCELL GWB появится в смартфоне Tecno в 2022 году, но он будет доступен и другим производителям. В грядущей серии смартфонов Samsung Galaxy S22 новый датчик вряд ли будет использоваться. По информации инсайдеров, Galaxy S22 Ultra будет поставляться с основной камерой разрешением 108 Мп, в то время как Galaxy S22 и S22+ будут использовать датчики разрешением 50 Мп.