Samsung Galaxy Tab A8: 10,5-дюймовый экран и аккумулятор на 7040 мА•ч

Компания Samsung Electronics представила планшет среднего уровня Galaxy Tab A8. Устройство получило ЖК-экран диагональю 10,5 дюйма разрешением 1920 х 1200 пикселей.

В основе новинки лежит процессор с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,0 GHz (модель не названа, предположительно UniSOC T618). Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb. Емкость флеш-накопителя – 32, 64 или 128 Gb. Дополнительно можно установить карту стандарта microSD.

Планшет получил фронтальную камеру на 5 Мп и основную на 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 7040 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. Базовая версия обеспечивает поддержку только беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth v5.0. Для старших вариантов предусмотрено наличие сотового модуля 4G. В оснащение планшета также входят GPS, ГЛОНАСС, USB 2.0 Type-C, аудиоразъем 3,5 мм и четыре динамика. Габариты составляют 246,8 × 161,9 × 6,9 мм, вес — 508 гр. Используется операционная система Android 11.

Цены на планшет Samsung Galaxy Tab A8 с поддержкой LTE на европейском рынке:

3/32 Gb – 279 евро;

4/64 Gb – 309 евро;

4/128 Gb – 359 евро.

Цены версий без поддержки LTE пока не названы. Продажи в Европе начнутся с декабря, а в США и других регионах — с января. Доступны серый, серебристый и розовый цветовые варианты корпуса.