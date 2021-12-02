Samsung Galaxy A13 5G: экран 90 Hz и 50 Мп камера за 250 долларов

Компания Samsung представила доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения — Galaxy A13 5G. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и с частотой обновления 90 Hz.

За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 700. Чип включает графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя — 64 Gb с возможностью расширения посредством карты формата microSD.

Вертикальный блок тройной основной камеры представлен датчиком на 50 Мп, 2 Мп макромодулем и 2 Мп сенсором глубины сцены. В небольшом экранном вырезе расположена 5 Мп селфи-камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю 15-ваттную зарядку. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Габариты составляют 164,5 × 76,5 × 8,8 мм, вес – 195 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой OneUI 3.1.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy A13 5G составляет 250 долларов. Адаптер питания в комплект не входит.