Samsung Electronics объединит подразделения мобильной и потребительской электроники

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о внутренней реорганизации своего бизнеса с предстоящей сменой руководства.

Подразделения по выпуску мобильных продуктов и потребительских устройств будут объединены в новое подразделение SET, руководить которым будет глава отдела по выпуску дисплеев Чон-Хи Хан (Jong-Hee Han). Кьехён Кён (Kyehyun Kyung) займет пост руководителя подразделения Device Solutions по производству полупроводников.

«Изменения послужат шагом к последующему этапу будущего роста компании и укрепления ее конкурентоспособности в отрасли», — отмечает Samsung Electronics

В ходе реорганизации было проведено семь назначений на руководящие посты, в том числе был сменен финансовый директор Samsung Electronics. Эта реорганизация компании стала крупнейшей с 2017 года.