Realme анонсировала три инновации флагманского смартфона GT2 Pro

Компания Realme провела в Китае презентацию, в рамках которой рассказала о трех основных инновациях грядущего флагманского смартфона Realme GT2 Pro.

Наиболее важной из них компания считает экологичность применяемых в серии GT2 возобновляемых биоматериалов, включающих в том числе целлюлозу. Realme подчеркнула, что аппарат GT2 Pro станет первым в мире смартфоном с корпусом из биопластика, который разработала химическая компания Sabic. Отмечается, что биополимеры Sabic снижают выбросы углекислого газа до 63% на кг. Биополимеры производства Sabic прошли сертификацию экологической устойчивости и выбросов парниковых газов (ISCC) и другие проверки на соответствие экологическим стандартам, такие как REACH, RoHS и EPEAT. Также смартфон получит упаковку со сниженным с 21,7% до 0,3% содержанием пластика. Не забыла Realme и потроллить Apple, отдельно подчеркнув, что отказ от блоков зарядки не равняется заботе об экологии.

Второй новацией Realme GT2 Pro стал первый в индустрии широкоугольный объектив с рекордным углом обзора 150°, реализующим эффект «рыбьего глаза». По словам Realme, подобное сделано впервые. В большинстве современных смартфонов угол обзора ультраширокоугольной камеры составляет около119°. Рекордсменом по этому параметру до сих пор был Xiaomi Mi11 Ultra — 128°. Кроме того, реализована функция съемки ночного неба (астрофотография).

Еще одна уникальная особенность смартфона — первая в мире антенная решетка с матричной системой. Она включает три технологии: сверхширокополосный антенный переключатель HyperSmart, усилитель Wi-Fi и улучшенную технологию NFC на 360°. Последняя технология использует две верхние сотовые антенны, что увеличивает область приема и передачи сигнала на 500%, а расстояние — на 20% по сравнению с традиционными решениями NFC. Realme GT 2 Pro будет поддерживать 48 основных частотных полос, благодаря чему на связи можно будет оставаться в более чем 150 странах и регионах по всему миру.

Дата презентации Realme GT2 Pro пока не раскрывается.