Расплачивайтесь Mastercard и заработайте 5 манатов!

Платежная онлайн-платформа E-PUL совместно с платежной системой MasterCard 6 декабря 2021 года анонсировали компанию по автоплатежам. Каждый пользователь E-PUL, добавив в системе автоплатежи, зарабатывает кэшбэк в размере 5 манатов.

Пользователь, добавивший к автоматическому платежу три платежа, получает скидку в размере 5 манатов.

Скидка 1 манат на первый платеж;

Скидка 1 манат на второй платеж;

Скидка 3 маната на третий платеж.

Оплата должна производиться только картами MasterCard. Каждый автоматический платеж должен быть не менее 5 манатов. Акция распространяется на все услуги.

Компания «PaySis», являющаяся юридическим собственником инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. Платформа E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, сети АЗС, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам:

Web: https://e-pul.az/epay/home

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4

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