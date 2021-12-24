Раскрыты технические характеристики флагманского смартфона Xiaomi 12

28 декабря состоится премьера флагманского смартфона Xiaomi 12. Устройство будет представлено в трех модификациях.

Согласно опубликованным данным, Xiaomi 12 будет оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,28 дюймов разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Hz. За защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass Victus. Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen1 с 8/12 Gb ОЗУ, накопителем вместимостью 128/256 Gb.

Основная камера будет представлена тремя датчиками: 50 Мп, 32 Мп (3-кратный оптический зум) и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч будет поддерживать 67-Вт проводную и 30-Вт беспроводную зарядки. Гаджет получит адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей и MIUI 13 на базе ОС Android 12 из коробки.

Ожидается, что Xiaomi 12 будет стоить от 580 до 690 долларов, т.е. окажется немного дешевле, чем Xiaomi Mi 11.