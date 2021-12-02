Qualcomm Snapdragon G3x Gen1: процессор для портативных консолей

В ходе мероприятии Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm представила игровую платформу Snapdragon G3x Gen 1. Она позиционируется в качестве основы для портативных игровых консолей и предлагает продвинутые технические характеристики. Платформа позволяет играть в игры для Android и транслировать их с консоли или ПК, а также играть через облачные сервисы.

SoC получила ядра Kryo и графический процессор Adreno. Она способна поддерживать игры при 144fps. Snapdragon G3x Gen поддерживает вывод на дисплей разрешением 4K или подключение к гарнитуре смешанной реальности через порт USB-C. Кроме этого, есть поддержка сети 5G, Wi-Fi 6/6E, стандарта изображения HDR10 и фирменной технологии Snapdragon Sound, улучшающей качество звука.

Для демонстрации возможностей Snapdragon G3x Gen1 компания Qualcomm вместе с Razer показала прототип игровой консоли. Устройство оснащено 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Hz, имеет систему охлаждения, четыре динамика и 5-мегапиксельную FHD-камеру, через которую можно вести прямую трансляцию во время игры.

Прототип игровой консоли станет доступен разработчикам уже сегодня. Сроки выхода коммерческой версии устройства на базе нового чипа пока неизвестны.