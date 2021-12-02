Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3 для ПК с Windows: на 85% быстрее предшественника

Компания Qualcomm на мероприятии Snapdragon Tech Summit представила еще одну новинку — Snapdragon 8cx Gen 3 для мобильных ПК с Windows.

Snapdragon 8cx Gen 3 является преемником модели 8cx Gen 2, выпущенной в прошлом году. 5-нанометровый процессор имеет на 85% улучшенную производительность ядер и на 60% улучшенную графику по сравнению с предшественником. Qualcomm утверждает, что ноутбуки на базе этого чипа будут поддерживать запуск игр в разрешении Full HD с кадровой частотой до 120 к/с.

Snapdragon 8cx Gen 3 предлагает поддержку 5G-модемов Qualcomm Snapdragon X55, X62 и X65 5G. Максимальная скорость загрузки может достигать 10 Гбит/с. Кроме того, реализована поддержка стандартов Wi-Fi 6 и 6E со скоростью коннекта до 3,8 Гбит/с.

SoC включает в себя процессор обработки изображений Spectra от Qualcomm, который обещает лучшую автофокусировку, автоматический баланс белого и автоэкспозицию для видеоконференцсвязи. Snapdragon 8cx Gen 3 совместим с камерами, разрешение датчика которых составляет до 24 Мп. Благодаря новому ISP-модулю, новинка поддерживает захват видео 4K HDR с частотой 30 к/с и замедленное видео 720p с частотой 480 к/с.

Чип поддерживает флеш-память UFS 3.1, которая обеспечивает более высокую скорость чтения и записи. Также есть поддержка технологий Qualcomm Noise и Echo Cancellation для подавления нежелательных фоновых звуков. Мобильная платформа совместима с операционной системой Windows 11.

Ожидается, что первые ноутбуки на базе Snapdragon 8cx Gen3 выйдут на рынок в первой половине 2022 года.