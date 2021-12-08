Qualcomm переименовал названия процессоров Snapdragon

Компания Qualcomm переименовала названия своих процессоров Snapdragon. Как объяснил старший вице-президент и директор по маркетингу, компании просто не хватает номеров для новых SoC. Кроме того, калифорнийский вендор отказался от упоминаний собственного бренда в названиях всех продуктов Snapdragon.

Процессоры для смартфонов

До этого года Qualcomm именовала чипы трехзначными числами. Первая цифра означала серию. Вторая цифра показывала поколение, а третья определяла положение внутри серии. Теперь флагманская платформа называется Snapdragon 8 Gen 1. Менее производительные решения получат маркировку: Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1.

Игровые процессоры

Snapdragon G3x Gen 1 – это геймерский чипсет, который используется в портативной консоли- devkit Razer. Devkit — это особая консоль для разработчиков, на которой они тестируют свои игры. Внешне она отличается от потребительских версий устройств.

Если Gen 1 обозначает номер поколения, то G3x в данном случае расшифровывается так: G – Gaming, цифра 3 – серия (будут младшие G2 и G1), x — сокращение от слова eXtreme (применяется для прокачанных моделей). Если Qualcomm не изменит линейку, то в следующем году выйдут аналогичные процессоры, но называться они будут Gen 2 и так далее.

Процессоры для ноутбуков и компьютеров

Snapdragon 8cx Gen 3 — цифра 8 маркирует серию, буква c — сокращение от compute («вычислять»), а литера x указывает на высокую производительность. Разберем Snapdragon 7c+ Gen 3. Он появился после Snapdragon 7c Gen 2, но знак плюса не означает небольшое улучшение. Snapdragon 7c+ Gen 3 — это полностью новый процессор. Его маркируют плюсом из-за того, что Snapdragon 7c Gen 2 останется на рынке.

Wear, XR, Ride

Процессоры для носимых устройств и гарнитур смешанной реальности пока сохранят прежние обозначения. Например, Snapdragon Wear идет с четырехзначным числом модели (Snapdragon Wear 4100).

Чипы для автономных автомобильных систем называются Snapdragon Ride, но пока трудно сказать, будут ли новинки обозначаться иначе. Первые микросхемы появятся в автомобилях в 2023 году.