QNAP представила свой первый 16-портовый оптоволоконный коммутатор 25GbE

Компания QNAP Systems объявила о выпуске своего первого управляемого оптоволоконного коммутатора 25GbE — модели QSW-M5216-1T.

Как отмечает производитель, благодаря наличию шестнадцати оптоволоконных портов 25GbE SFP28, одному — 10GBASE-T и поддержке Layer 2-управления через удобный веб-интерфейс представленное устройство должно помочь малым и средним предприятиям перейти на сверхвысокоскоростные сети. Это в свою очередь позволит ускорить многие процессы внутри компании, включая хранение данных, виртуализацию, а также внедрение приложений искусственного интеллекта.

«25GbE обеспечивает ряд преимуществ по стоимости и совместимости для серверных в сегменте SMB. Обеспечивая доступную передачу данных 25GbE наряду с гибкими сетевыми интерфейсами и высокой совместимостью, QSW-M5216-1T должен позволить малым предприятиям быстро перейти на сверхвысокоскоростную магистральную сеть», — отметил Рики Хо, менеджер по продуктам QNAP.

QSW-M5216-1T обеспечивает пропускную способность магистральной коммутации 820 Гбит/с и может использоваться для работы в качестве основного коммутатора восходящей линии связи с серверами 25GbE/100GbE и NAS в серверных комнатах. Или же может применяться для подключения к коммутаторам 25GbE/100GbE. Оптоволоконные порты 25GbE SFP28 обратно совместимы с 10GbE SFP + и 1GbE SFP, а порт 10GbE RJ45 совместим с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти сетевых скоростей (10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с). Используя кабели QSFP28 — (4) SFP28, пользователи могут легко подключить QSW-M5216-1T к NAS с двухпортовой сетевой картой расширения 100GbE QXG-100G2SF-E810 и настроить резервный маршрут для обеспечения непрерывной передачи данных.

Представленный коммутатор обеспечивает функции управления Layer 2 (такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через систему коммутации QNAP (QSS), имеющую простой и удобный веб-интерфейс, для эффективного контроля пропускной способности сети и повышенной сетевой безопасности. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M5216-1T работает бесшумно, обеспечивая высокую скорость работы сети, не создавая отвлекающего фонового шума. Устройство также позволяет динамически определять скорость и активность канала связи и соответствующим образом настраивать необходимые режимы.