14.12.2021

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Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на форуме «Время Инноваций 2021»

Проект «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), реализуемый компанией AzerTelecom и предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора, соединяющего Европу с Центральной и Южной Азией, был представлен на VI Форуме «Время инноваций 2021», прошедшем 5-8 декабря в рамках «Dubai Expo 2020» в ОАЭ.

На форуме, посвященном международному сотрудничеству в сфере инноваций, в котором приняли участие более 50 спикеров, эксперты представили различные практические примеры и лучшие проекты, проведя полезные дискуссии о применении инноваций в различных сферах и современных тенденциях в этой сфере.

Выступивший на форуме председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев подробно рассказал о проекте «Цифрового Шелкового Пути» (Digital Silk Way. Он отметил, что проект, который сформирует кратчайший цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией через Азербайджан, будет способствовать развитию региональных услуг связи, цифровизации, сотрудничеству в области телекоммуникаций на Кавказе, в Центральной и Южной Азии.

«Выгодное географическое положение нашей страны — ее уникальное положение на перекрестке Запада и Востока — создает большие возможности для реализации стратегических проектов, таких как “Цифровой Шелковый Путь”. Форум еще раз продемонстрировал серьезный интерес к нашему проекту в эпоху интенсивной цифровизации. Мероприятие было плодотворным с точки зрения презентации проекта и дискуссий, и мы провели полезный обмен мнениями с рядом компаний с Ближнего Востока, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказал Фуад Аллахвердиев.

AzerTelecom — ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане. Компания входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, работающую в различных сферах и странах. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.

Компания реализует проект “Digital Silk Way” (Цифровой Шелковый Путь) — масштабный цифровой инфраструктурный проект, который соединит Европу с Центральной и Южной Азией. В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект “Digital Silk Way” (Цифровой Шелковый Путь), инфицированный NEQSOL Holding, был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.

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