Президент Azercell: «Наша главная цель — облегчить доступ к цифровой среде»

ООО «Azercell Telecom» вручена золотая награда STEVIE International Business Awards

International Business Awards провела церемонию награждения победителей своей престижной премии STEVIE. Достижения лидирующего оператора мобильной связи Азербайджана ООО «Azercell Telecom» были отмечены международным жюри премии STEVIE International Business Awards. Напомним, что Azercell был удостоен золотой награды в номинации «Самая инновационная компания года» за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT).

Выступая на виртуальной церемонии вручения наград, президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова поблагодарила жюри за оказанное доверие. Г-жа Зейналова отметила, что Azercell — первая компания в Азербайджане, внедрившая концепцию энергосберегающих датчиков на основе Интернета вещей (IoT): «Одним из ключевых приоритетов компании является упрощение доступа к более комфортной цифровой среде за счет использования широких возможностей, предлагаемых технологией Интернета вещей (IoT), и тем самым сделать инновационные решения для наших абонентов доступными. Azercell Telecom готов поддержать государственную программу по внедрению концепций «Умный город» и «Умная деревня» на освобожденных территориях, инициированную Президентом Азербайджана. С чувством гордости хочу отметить, что наша компания является первым оператором, который начал развертывание инфраструктуры мобильной связи в этих регионах».

Победители STEVIE International Business Awards, одной из самых престижных наград в мире бизнеса, выбираются международным жюри, состоящим из более чем 200 авторитетных бизнес-экспертов, владельцев компаний и бизнесменов. В ходе отбора в этом году эксперты высоко оценили ряд важных проектов и инициатив, реализованных Azercell в стране, а также усилия компании по применению технологических инноваций, повышающих качество жизни людей.

Azercell Telecom, который в настоящее время является выбором более 5 миллионов абонентов, стал первой компанией в стране, протестировавшей сетевую инфраструктуру, необходимую для обеспечения доступа в Интернет-устройства, которые будут использоваться в проектах «Умный город» и «Умная деревня».

Azercell, впервые применивший технологию Больших Данных в секторе связи Азербайджана и использующий последние инновации в мире связи, старается сделать лучший клиентский опыт доступным для всех граждан Азербайджана.

Следует отметить, что Azercell Telecom был неоднократно объявлен компанией года в различных номинациях престижной премии STEVIE. Целью конкурса является признание и награждение компаний, достигших успеха в разных странах мира.