Представлены смартфоны Vivo S12 и S12 Pro с двойной фронтальной камерой

Компания Vivo представила смартфоны Vivo S12 и S12 Pro для любителей селфи. Новинки получили двойную вспышку для селфи-камеры, которую можно настроить на цветовую температуру от 3000K до 6000K. Vivo S12 оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Hz и частотой дискретизации 180 Hz. Есть поддержка HDR10+. Смартфон построен на базе процессора Dimensity 1100, он получил 8 или 12 Gb оперативной памяти и 256 Gb флеш-памяти.

Основная камера представлена тремя датчиками: 108 Мп (F/1,9), 8 Мп (F/2,2) и 2 Мп (F/2,4). В смартфоне установлена двойная фронтальная камера разрешением 44 Мп (F/2,0) и 8 Мп (F/2,3, угол захвата 105 градусов). Обе камеры могут снимать видео в 4K UHD при 30 FPS. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, есть поддержка 44-ваттной зарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.2, GPS, NFC и разъем для наушников. Работает модель на ОС Android 11, дополненной оболочкой OriginOS Ocean.

Цена смартфона Vivo S12 составляет за версию 8/256 Gb — 440 долларов, за 12/256 Gb — 470 долларов. Доступные цветовые варианты: черный, голубой и желтый. В продажу новинка поступит 30 декабря.

Vivo S12 Pro получил 6,56-дюймовый AMOLED-экран разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Hz, частотой дискретизации 240 Hz и поддержкой HDR10+. В основе смартфона лежит процессор Dimensity 1200. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти — 256 Gb. Основная камера такая же, как у младшей модели. В селфи-камере установлены модули разрешением 50 Мп (F/2,0) и 8 Мп (F/2,3). Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и поддерживает 44-ваттную зарядку. Новинка получила поддержку стандарта Wi-Fi 6. Остальное оснащение то же, что и у младшей модели.

Vivo S12 Pro будет предложен покупателям в версии 8/256 Gb за 535 долларов, вариант 12/256 Gb обойдется за 580 долларов. Смартфон поступит в продажу в синей, черной и желтой расцветках корпуса 30 декабря.