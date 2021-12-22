22.12.2021

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Представлены модули памяти ADATA XPG Caster DDR5 для игровых ПК

ADATA

Компания ADATA представила модули памяти XPG Caster DDR5, предназначенные для использования в игровых компьютерах. Они предложены в двух версиях. Модули XPG Caster RGB поставляется с подсветкой, а модули XPG Caster — нет. В обоих случаях объем модуля равен 16 Gb.

Новинки представлены в версиях с частотой 6000, 6400 и 7000 MHz. Напряжение питания в зависимости от модификации составляет 1,25 или 1,4 В. Модули поддерживают Intel XMP 3.0, так что пользователи могут легко разгонять память, не прибегая к ручной настройке параметров в BIOS.

Новинки получили встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для повышения стабильности и надежности и систему исправления ошибок On-Die ECC (Error Correction Code). Размеры модулей с подсветкой составляют 133,35 x 43 x 8,4 мм, без подсветки — 133,35 x 37,5 x 8,4 мм. Вес составляет 52,3 гр. и 42,6 гр. соответственно. Информации о цене пока нет.

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