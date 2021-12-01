Представлены флагманские смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro

Компания Honor представила в Китае флагманские смартфоны Honor 60 и 60 Pro. Старшая версия получила 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и поддержкой HDR10+. Экран изогнут с четырех сторон — по бокам на 81 градус, на 52 градуса сверху и снизу.

В модели дебютировал новый процессор Snapdragon 778G Plus. Чип построен по 6-нм техпроцессу и работает на максимальной частоте до 2,5 Hz, за графику отвечает видеоускоритель Adreno 642L. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти — 256 Gb. Смартфон поддерживает функцию виртуального увеличения оперативной памяти на 2 Gb за счет накопителя.

В основную тройную камеру входят следующие датчики: 108 Мп (f/1.9) с широкоугольным объективом, 50 Мп (f/2.2, угол обзора 122°) со сверхширокоугольным объективом и съемкой макро (дистанция фокусировки 2,5 см) и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (f/2.4). Есть поддержка 20 видеофильтров, а также функции бьютификации при съемке видео. Обе камеры поддерживают съемку в 4K.

Honor 60 оснащен OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма и без изгибов сверху и снизу. Разрешение дисплея составляет 2340 x 1080 пикселей, частота обновления — 120 Hz. Используется процессор Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Модель также поддерживает функцию виртуального увеличения оперативной памяти на 2 Gb.

Основная камера с тремя модулями: 108 Мп (f/1.9) с широкоугольным объективом, 8 Мп (f/2.2, угол обзора 112°) со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчик для анализа глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. За 15 минут можно восполнить 50% энергии. В оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты базовой модели составляют 161,4 х 73,3 х 7,98 мм, вес – 179 гр. Pro-версия — 163,9 х 74,8 х 8,19 мм, вес – 192 гр. Используется интерфейс Magic UI 5.0 на базе на Android 11.

Стоимость Honor 60:

8/128 Gb – 424 доллара;

8/256 Gb – 471 доллар;

12/256 Gb – 518 долларов.

Стоимость Honor 60 Pro:

8/256 Gb – 581 доллар;

12/256 Gb – 628 долларов.

Продажи стартуют 10 декабря. Предзаказ в Китае уже открыт.