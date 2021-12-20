20.12.2021

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Представлены доступные флагманы iQOO Neo 5S и Neo 5 SE

iQOO Neo 5S Neo 5 SE

iQOO, игровой суббренд Vivo, представил сегодня два новых смартфона – Neo 5S и Neo 5 SE. Новинки получили флагманские характеристики и невысокую цену. Оба смартфона поддерживают высокую частоту обновления экрана и быструю зарядку.

iQOO Neo 5S Neo 5 SE

Технические характеристики iQOO Neo 5S:

  • Дисплей: OLED, 6,62″, Fill HD+, 120 Hz, 1300 нит, HDR10+, 100% DCI-P3;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;
  • Оперативная память LPDDR5: 8 или 12 Gb;
  • Встроенная память UFS1: 128 или 256 Gb;
  • Основная камера: 48 Мп (f/1.8, OIS), 13 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (макрообъектив);
  • Фронтальная камера: 16 Мп;
  • Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт;
  • Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth2 (aptX; aptX HD; aptX Adaptive, LDAC), USB Type-C, NFC, сканер отпечатков пальцев в экране;
  • ОС: Android 11, OriginOS Ocean;
  • Габариты: 163,22 х 76,4 х 8,39 мм;
  • Вес: 197 гр.

Технические характеристики iQOO Neo 5 SE:

  • Дисплей: LCD, 6,67″, Fill HD+, 144 Hz, 650 нит;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 870;
  • Оперативная память LPDDR4X: 8 или 12 Gb;
  • Встроенная память UFS1: 128 или 256 Gb;
  • Основная камера: 50 Мп (f/1.8), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (макрообъектив);
  • Фронтальная камера: 16 Мп;
  • Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 55 Вт;
  • Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptX; aptX HD; aptX Adaptive, LDAC), USB Type-C, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;
  • ОС: Android 11, OriginOS Ocean;
  • Габариты: 164,70 х 76,68 х 8,49 мм;
  • Вес: 189 гр.

Обе модели смартфонов уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:

iQOO Neo 5S

  • 8/128 Gb – 423 доллара;
  • 8/256 Gb – 455 долларов;
  • 12/256 Gb – 502 доллара.

iQOO Neo 5 SE

  • 8/128 Gb – 345 долларов;
  • 8/256 Gb – 376 долларов;
  • 12/256 Gb – 408 долларов.

Продажи начнутся 28 декабря 2021 года.

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