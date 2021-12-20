Представлены доступные флагманы iQOO Neo 5S и Neo 5 SE

iQOO, игровой суббренд Vivo, представил сегодня два новых смартфона – Neo 5S и Neo 5 SE. Новинки получили флагманские характеристики и невысокую цену. Оба смартфона поддерживают высокую частоту обновления экрана и быструю зарядку.

Технические характеристики iQOO Neo 5S:

Дисплей: OLED, 6,62″, Fill HD+, 120 Hz, 1300 нит, HDR10+, 100% DCI-P3;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;

Оперативная память LPDDR5: 8 или 12 Gb;

Встроенная память UFS1: 128 или 256 Gb;

Основная камера: 48 Мп (f/1.8, OIS), 13 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт;

Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth2 (aptX; aptX HD; aptX Adaptive, LDAC), USB Type-C, NFC, сканер отпечатков пальцев в экране;

ОС: Android 11, OriginOS Ocean;

Габариты: 163,22 х 76,4 х 8,39 мм;

Вес: 197 гр.

Технические характеристики iQOO Neo 5 SE:

Дисплей: LCD, 6,67″, Fill HD+, 144 Hz, 650 нит;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870;

Оперативная память LPDDR4X: 8 или 12 Gb;

Встроенная память UFS1: 128 или 256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (f/1.8), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 55 Вт;

Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptX; aptX HD; aptX Adaptive, LDAC), USB Type-C, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;

ОС: Android 11, OriginOS Ocean;

Габариты: 164,70 х 76,68 х 8,49 мм;

Вес: 189 гр.

Обе модели смартфонов уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:

iQOO Neo 5S

8/128 Gb – 423 доллара;

8/256 Gb – 455 долларов;

12/256 Gb – 502 доллара.

iQOO Neo 5 SE

8/128 Gb – 345 долларов;

8/256 Gb – 376 долларов;

12/256 Gb – 408 долларов.

Продажи начнутся 28 декабря 2021 года.