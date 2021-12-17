Представлена ТВ-приставка Xiaomi TV Stick 4K с ОС Android TV 11

Компания Xiaomi представила компактную ТВ-приставку TV Stick нового поколения. Главное отличие новинки от предшественницы отражено в ее названии: TV Stick 4K выводит на экран телевизора картинку разрешением 4К с кадровой частотой до 60 к/с.

Внешне новая модель практически не отличается от Xiaomi TV Stick. Устройство имеет габариты 106,8 x 29,4 x 15,4 мм и весит менее 43 гр. С одной стороны корпуса находится разъем HDMI, с другой – порт microUSB для подключения источника питания.

В основе аппаратной платформы чип Amlogic S905Y4. Однокристальная система включает ядра Cortex-A35 и графику Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного накопителя — 8 Gb.

Есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и модуль Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка DTS HD, Dolby Atmos, Dolby Vision, аппаратное декодирование AV1/VP9, H.265, AVS2. ТВ-приставка работает под управлением операционной системы Android TV 11. В комплект поставки TV Stick 4K входит пульт ДУ с клавишами быстрого доступа к сервисам Netflix и Amazon Prime, а также голосовому помощнику Google Assistant.

Стоимость новинки не объявлена. Ожидается, что она окажется около 55 долларов.