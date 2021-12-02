Представлена платформа Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3

Компания Qualcomm представила специально для пользователей экосистемы ПК с Windows и Chrome OS вычислительную платформу Snapdragon 7c+ Gen 3. По словам производителя, она откроет «новый класс устройств начального уровня с исключительными уровнями производительности и расширенными возможностями».

Snapdragon 7c+ Gen 3 изготовлен по 6-нм техпроцессу и обеспечивает повышение производительности CPU до 60% и повышение производительности GPU до 70% по сравнению с предшественником. Процессор с пиковой производительностью в 6,5 TOPS, что по словам компании, является беспрецедентным для начального уровня, совместим с новейшей операционной системой Windows 11.

Новинка поддерживает двухдиапазонные 5G-сети и оснащена модемом Snapdragon X53 5G с максимальной скоростью соединения до 3,7 Гбит/с. Кроме того, платформа получила нативную поддержку Wi-Fi 6 и 6E (до 2,9 Гбит/с). Также поддерживается технология Bluetooth 5.2.

Реализована поддержка оперативной памяти LPDDR4x-4266 и LPDDR5-6400, накопителей NVMe SSD, eMMC 5.1, SD 3.0 и UFS 2.1, интерфейсов USB 3.1 и USB-C, дисплеев с разрешением до Full HD+, а также камер с датчиками на 64 Мп.

Устройства на базе Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 появятся на рынке в первом квартале 2022 года.