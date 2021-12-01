Представлена флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

На ежегодном мероприятии Snapdragon Tech Summit 2021 компания Qualcomm Technologies представила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 для мобильных устройств с поддержкой 5G. По словам производителя, эта платформа «прокладывает путь в новую эру премиальных мобильных технологий».

Snapdragon 8 Gen 1 изготовлен по 4-нм техпроцессу на базе микроархитектуры ARM v9. В его состав входят одно мощное ядро Cortex-X2 (3,0 GHz), три производительных ядра Cortex-A710 (2,5 GHz) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510 (1,8 GHz). В состав изделия входит графический ускоритель Adreno нового поколения. Утверждается, что по сравнению с предшественником, он обеспечивает на 30% более высокую производительность и на 25% меньшее потребление энергии.

Snapdragon 8 Gen 1 — это первый в мире процессор, получивший 5G-модем Snapdragon X65 5G с заявленной скоростью загрузки до 10 Гбит/с. Система мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивает скорость передачи данных через беспроводные сети Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E до 3,6 Гбит/с. Поддерживаются частотные диапазоны 2.4, 5 и 6 GHz. Также поддерживаются Bluetooth 5.2, Bluetooth LE Audio, NFC, USB 3.1, системы навигации GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и NavIC.

Другие характеристики Snapdragon 8 Gen1 включают поддержку дисплеев 4K и QHD+ с частотой обновления соответственно 60 и 144 Hz, оперативной памяти LPDDR5-3200, новый датчик ISP для обработки изображений, кодек AptX Lossless, быструю зарядку Quick Charge 5 и улучшенный движок AI engine, который отвечает за работу функции ИИ. Возможно использование камер с разрешением до 200 Мп или сразу трех 36 Мп камер. Также впервые на мобильной платформе реализована видеосъемка 8K HDR и поддержка формата HDR10+.

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Snapdragon 8 Gen 1также является первой в мире мобильной платформой с Android Ready SE — новым стандартом цифровых ключей от автомобиля, водительских прав и многого другого. Кроме того, Qualcomm Secure Processing Unit поддерживает iSIM, встроенную SIM-карту, поэтому пользователи могут легко и безопасно подключаться к сотовым сетям без SIM-карты.

Первые смартфоны, построенные на базе нового флагманского процессора Qualcomm, будут представлены до конца 2021 года.