Представлена Android 12 (Go Edition)

Компания Google представила Android 12 (Go Edition). Это упрощенная версия операционной системы, ориентированная на малопроизводительные смартфоны.

В новой версии была значительно увеличена скорость запуска приложений – на 30% (по сравнению с Android 11 Go Edition). Анимация запуска также стала значительно плавнее, чем в прошлых версиях ОС.

Кроме того, новая версия будет энергоэффективнее. Android 12 (Go Edition) автоматически экономит заряд аккумулятора и память за счет перевода в спящий режим тех приложений, которые не использовались в течении длительного периода времени. Это особенно полезно для устройств с ограниченным объемом памяти.

Обновленное приложение Files Go позволит восстанавливать файлы в течение 30 дней. Появилась функция обмена приложением посредством Nearby Share. Прошивка получила ряд дополнительных настроек, позволяющих более гибко контролировать уровни доступа сторонних приложений к экосистеме смартфона. В настройках системы появился отдельный пункт со статистикой по запросам различных приложений на доступ к тем или иным функциям смартфона. Пользователь также сможет узнать об использовании программой камеры или микрофона.

Первые устройства под управлением Android 12 (Go Edition) должны появится на рынке в следующем году.