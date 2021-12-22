Представлен телевизор Redmi Smart TV X 2022 с диагональю 50 дюймов за 360 долларов

Бренд Redmi сегодня в Китае представил 50-дюймовую модель телевизора серии Redmi Smart TV X 2022. Линейка дебютировала в октябре этого года двумя моделями – с экранами диагональю 55 и 65 дюймов. А в декабре в серию была добавлена 75-дюймовая модель.

Младшая модель так же, как и старшие, получила экран разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Hz. Телевизор имеет охват 94% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает технологию MEMC.

В основе аппаратной платформы лежит однокристальная система с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A73 и GPU Arm Mali-G52 MC1. Устройство оснащено 3 Gb оперативной памятью и встроенным накопителем вместимостью 32 Gb. Есть адаптеры Wi-Fi 2,4/5 GHz и Bluetooth, три порта HDMI (в том числе HDMI 2.1) и разъемы RJ-45 и S/PDIF. Телевизор оснащен двумя громкоговорителями суммарной мощностью 25 Вт.

Цена 50-дюймовой модели линейки Redmi Smart TV X 2022 составляет 360 долларов, продажи стартуют 31 декабря.