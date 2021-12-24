Представлен смартфон среднего уровня OPPO K9x

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня K9x. Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 90 Hz.

Применяется процессор MediaTek Dimensity 810. За графику отвечает ускоритель Arm Mali-G57 MC2. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовой связи 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 или 256 Gb. Для расширения объема хранилища смартфон оснащен слотом для карт формата microSD.

Тройная камера имеет следующие датчики: 64 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие для 16 Мп селфи-камеры.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения. Толщина корпуса составляет 8,8 мм при весе 191 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 12.

Продажи OPPO K9x стартуют в Китае 27 декабря. Цены смартфона объявят позже.