Представлен смартфон среднего уровня Oppo A11s

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов новой недорогой моделью A11s. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Панель обладает частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 120 Hz. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB. Яркость достигает 480 нит, контрастность — 1500:1. Экран занимает 89,2% площади фронтальной части корпуса.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460. Обработкой графики занят интегрированный акселератор Adreno 610. Имеется модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 64 или 128 Gb.

Тройная основная камера объединяет датчики на 13 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор для глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Питание устройство получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, гнездо для наушников на 3,5 мм. На задней панели располагается сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,9×75,1×8,4 мм, вес — 188 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2.

Oppo A11s доступен в черном и белом цветах корпуса по цене 155 долларов за версию с 4/64 Gb памяти и 188 долларов за вариант с 8/128 Gb.