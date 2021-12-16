16.12.2021

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Представлен семиместный внедорожник Kia Carens 2022 от 20 тыс. долларов

Kia Carens 2022

Компания Kia официально представила семиместный внедорожник Kia Carens 2022. Минивэн превратили в кроссовер и сделали дешевле. Автомобиль стал просторнее внутри и богаче оснащен.

Kia Carens 2022

Kia Carens 2022 получил дизайн в стиле младшего Soul. У кроссовера высокий капот и малые углы наклона стоек крыши. Тонкие фары и фонари – светодиодные. Габариты составляют 4540 х 1800 х 1700 мм при колесной базе 2780 мм. Клиренс увеличен до 195 мм.

Kia Carens 2022

Кроссовер будет доступен с 6- и 7-местным салонами, причем второй ряд складывается с помощью электропривода. Автомобиль получил цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Все версии Kia Carens 2022 оснащены 6 подушками безопасности, системой ESP, кондиционером и парктроником. Топовая версия получила панорамную крышу, пакет безопасности Hi-Secure, систему климат-контроля, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, мощную акустику Bose и 8 колонок, 64-цветную атмосферную подсветку салона.

На выбор доступны следующие версии: 1,5-литровый бензиновый мотор на 115 л. с, 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор; 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 140 л. с, 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная КПП; 1,5-литровый турбодизель на 115 л. с, 6-ступенчатые механическая или автоматическая КПП.

Продажи стартуют с февраля 2022 года по цене примерно от 20 тыс. долларов.

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