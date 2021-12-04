Представлен робот-гуманоид Ameca с жестами и мимикой человека
Британский разработчик Engineered Arts представил человекоподобного робота Ameca с естественной мимикой и жестами, об этом компания сообщила на своем сайте. Робот, у которого не так уж много искусственной кожи и мускулатуры, кроме лица и рук, выглядит очень реалистично. Он не только плавно движется, но и его лицо кажется совершенно естественным.
Платформа искусственного интеллекта гуманоидных роботов Ameca от Engineered Arts дебютирует на выставке CES 2022 в январе в Лас-Вегасе.
Компания отмечает, что Ameca не использует ничего напоминающего «Pure AI» (также известен как общий искусственный интеллект). Программное обеспечение Tinman создают иллюзию, что с человеком говорит живой оператор: с помощью камер и микрофонов можно контролировать взгляд робота и вести беседы естественно. Технология трекинга лица позволяет устройству правдоподобно имитировать общение — робот реагирует на собеседника и его мимику. Его нижняя половина на данный момент практически не функционирует. Робот пока не может ходить, но создатели заявили, что работают над этим. Но ходьба, прыжки или паркур — не то, на что нацелен Ameca. Его создатели называют гуманоида будущим лицом робототехники.
Робот позволит исследователям тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения, а также мощную операционную систему для роботов Tritium. Его аппаратное и программное обеспечение полностью модульное, что упрощает обновление. Эти модули могут работать независимо, поэтому при необходимости у вас может быть просто голова или только рука.
Согласно информации на сайте, Engineered Arts может даже сдать Ameca в аренду для проведения выставок или обсуждений в прямом эфире по телевидению.